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Samsun’da doktorlar vatandaşla canlı yayında buluşuyor

SAMSUN HABERLERİ  | 04.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Samsun’da uzman doktorlar canlı yayında vatandaşların kendilerine ilettiği soruları yanıtlıyor.Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinin alanında uzman doktorları sosyal medyada yapılan canlı yayınlarla kendilerine iletilen sorulara yanıt vererek bilgiler paylaşıyorlar.

Samsun’da doktorlar vatandaşla canlı yayında buluşuyor

Samsun’da uzman doktorlar canlı yayında vatandaşların kendilerine ilettiği soruları yanıtlıyor.
Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinin alanında uzman doktorları sosyal medyada yapılan canlı yayınlarla kendilerine iletilen sorulara yanıt vererek bilgiler paylaşıyorlar. Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk yayında Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, Over (Yumurtalık) kanserinde multidisipliner yaklaşım üzerine konulu bilgilendirmesini yaptıktan sonra yayını takip eden kullanıcıların sorularına yanıt verdi.
Dr. Tatar, özellikle korona virüsü salgını dolayısıyla hastaneye gelmekten korkan, fakat hastalıklarla ilgili olarak kendisinde belirti gösteren kişilerin mutlaka muayene olmasını gerektiğini hastanelerde her türlü önlemlerin alındığını korkmadan gelebileceklerini söyledi. Jinekolojik problemlerin yaşam kalitesini düşürdüğünü hatırlatan Dr. Tatar, rutin olarak yapılan jinekolojik check-up (kontrol) muayenelerinin de hayati önem taşıdığını da ifade etti.
Korona virüsü nedeniyle hastanede enfeksiyona karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade eden moderatör Opr. Dr. Volkan Kınaş, belirli periyotlarla gerçekleştirecekleri canlı yayınları hastanenin instagram hesabından takip edebileceklerini ve alanın da uzman doktorlara herkesin istediği soruları rahatlıkla sorabileceklerini söyledi.

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