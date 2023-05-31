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Samsun'da "Dünya Tütünsüz Günü"nde gönüllüler sigara izmariti topladı

31.05.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında gönüllüler yerlere atılan sigara izmaritlerini topladı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açık alışveriş merkezinde tütün ürünlerinin insanlara ve çevreye verdiği zararları anlatan stantlar kuruldu. Tütün mamullerinin zararlarının anlatıldığı stantlarda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte, sigara kullanımını terk eden ve son paketlerini çöpe atan vatandaşlara çam fidanı hediye edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Yeşilay ile sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve gönüllüler tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak adına çevredeki sigara izmaritlerini topladı.

Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın her yıl dünyada yaklaşık 7 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 100 bin can kaybına neden olduğuna işaret ederek, "Bugüne kadar tütün mamulleri ile ilgili birçok çalışmamız var. 'Başarabilirsin', 'Görev Bende', 'Yeşil Dedektör', 'Alo 184', 'Dumansız Hava Sahası' gibi çalışmalarla bugüne kadar tütünle mücadele ettik. Bu çalışma ve kampanyalar daha çok bireyin sağlığını, pasif içicilik yönüyle de yakın çevresinin sağlığını içermektedir. Bu yıl tütünle mücadelede tütünün doğaya zararları ve doğa üzerinden topluma ve bireye zararlarını anlatıyoruz." dedi.

Tütün tarımı sırasında kullanılan pestisitlerin toprak ve suya karışarak kirliliğe sebep olduğunu söyleyen Oruç, "Tütün üretiminin verimli tarım arazilerine yaptığı olumsuz etkilerin yanı sıra tüketilen suyun miktarı kuraklığı etkilemektedir. Sigaranın yapımında kullanılan kağıt ve paketlenmesi için kullanılan karton için binlerce ağaç kesilmektedir. Her 3000 paket sigaranın kağıdı için 1 ağaç yok olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Her yıl 1 milyon kuşun yere atılan izmariti yuttuğu için öldüğünü belirten Oruç, şunları kaydetti:

"Sigara filtrelerinde bulunan selüloz asetat ve plastik maddeler parçalanmadıkları için doğada uzun süre kalmaktadır. Denizde, gölde ve akarsuda sigara izmaritleri zamanla daha küçük plastiklere ve mikroplastiklere dönüşmektedir. Mikroplastikler gıda zinciri yolu ile soframıza kadar gelebilmektedir. Bugün yapılan izmarit toplama etkinliği ile sigaranın hem insan sağlığına hem de çevreye verdiği zarar anlatılmaya çalışılmıştır. 'İzmarit Değil Tohum At' sloganıyla dikilen, sigarayı bırakanlara hediye edilen fidanlarla geleceğe sağlıklı adımlar atmak hedeflenmektedir."

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, STK temsilcileri, sağlık personeli ve gönüllüler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sigara izmarit

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