Samsun’da düzenlenen operasyonda 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 452 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Terme ilçesi Akbucak Mahallesi'nde A.S'nin ikametine operasyon düzenlendi.

İkamet ve eklentilerinde arama yapan jandarma 11 kilo 452 gram kubar esrar ile 357 kök kenevir buldu.

Gözaltına alınan A.S. jandarmaya götürüldü.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz