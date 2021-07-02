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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıya adli kontrol

02.07.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıya adli kontrol

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıya adli kontrol

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi edinilen S.S'nin ikametinde yapılan aramada 450 kök kenevir bitkisi fidesi, 41 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Zanlı S.S. gözaltına alındı.

İlkadım ve Canik ilçelerinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen S.U. ve G.S'nin İstanbul'dan uyuşturucu getireceği ihbarını üzerine zanlıları yakalayan ekipler, üzerlerinde yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, S.U. ve G.S. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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