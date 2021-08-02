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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

02.08.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.A.H, A.A.A. ve A.A.R'nin adreslerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda ele geçirildi.

Zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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