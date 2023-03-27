Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyede

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.B.Ö. (23) isimli kadın ile V.K. (27), E.Ç. (37), Ü.D. (26) ve İ.D'nin (39) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, evlerinde uyuşturucu madde sattıkları bilgisi edinilen Ü.D. ile İ.D'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evlerine dün düzenlenen operasyonda, 1478 sentetik ecza hapı, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 10 bin 840 lira para ve 100 dolar ele geçirilmiş, şüpheliler ile evde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen M.B.Ö. isimli kadın ile V.K. ve E.Ç. gözaltına alınmıştı.

