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Samsun’da eğitime 213 milyon TL yatırım

SAMSUN HABERLERİ  | 14.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 adet okul binası ve bunlara eklenti 12 adet derslik dışı bina olmak üzere 213 milyon 371 bin TL yatırım yürütülüyor.Yapılan okul yatırımları kapsamında şehre 2 adet ana okulu binası, 4 adet ilkokul binası, 5 adet ortaokul binası, 2 adet imam hatip ortaokulu binası, 4 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 1 adet imam hatip lisesi ve 1 adet spor lisesi ile toplamda 414 derslik kazandırılmış olacak.19 okul yatırımının toplam bedeli 163 milyon 5 bin 902 TL, bu okullara eklenti 12 adet derslik dışı bina ile birlikte toplamda 213 milyon 371 bin 360 TL eğitimde yapılaşmaya harcanıyor.

Samsun’da eğitime 213 milyon TL yatırım

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 adet okul binası ve bunlara eklenti 12 adet derslik dışı bina olmak üzere 213 milyon 371 bin TL yatırım yürütülüyor.
Yapılan okul yatırımları kapsamında şehre 2 adet ana okulu binası, 4 adet ilkokul binası, 5 adet ortaokul binası, 2 adet imam hatip ortaokulu binası, 4 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 1 adet imam hatip lisesi ve 1 adet spor lisesi ile toplamda 414 derslik kazandırılmış olacak.
19 okul yatırımının toplam bedeli 163 milyon 5 bin 902 TL, bu okullara eklenti 12 adet derslik dışı bina ile birlikte toplamda 213 milyon 371 bin 360 TL eğitimde yapılaşmaya harcanıyor. Şu anda 16 adet okulun yapım işi devam ediyor, 2 adet okul yapım işi tamamlandı ve 1 adet okul yapım işi feshedildi, yeniden ihalesi yapılacak. Derslik dışı binaların yapım işlerinde ise 3 adet öğrenci pansiyonu, 1 adet spor salonu ve 5 adet atölye yapım işi devam ediyor, 3 adet atölye yapım işi feshedildi, yeniden ihalesi yapılacak. 5 ilçede yürütülen 31 yatırım, eğitime yeni mekanlar sunacak.

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