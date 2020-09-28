Samsun’da "Eğitime Bir Tablet Katkın Olsun Projesi” hayata geçirildi

Samsun’da “Sınıf Tam Öğretmenim”, "Eğitime Bir Tablet Katkın Olsun Projesi” hayata geçirildi.

Samsun’da öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden eksiksiz olarak faydalanmaları için başlatılan “Sınıf Tam Öğretmenim Projesi" hız kesmeden devam ediyor. Eğitime katkı sağlamak için yapılan tablet bağışları kabul edilerek imkanı olmayan öğrencilere ulaştırılıyor. Samsun Valiliği koordinasyonunda, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sınıf Tam Öğretmenim Projesi" dayanışma ruhundan ilham alarak uzaktan eğitim faaliyetlerine hız kazandıracak bir şekilde hayata geçirildi. Proje Samsun’da eğitim gören, elektronik cihaz veya internet erişimi engeli dolayısıyla eğitimleri sekteye uğrayan çocukların, özellikle de ücra semt ve mahallelerde oturanlar için tablet temini sağlanarak, sürekli ve kaliteli eğitime ulaşılmasını amaçlıyor.

Samsun Valiliği tarafından projenin desteklenmesini vurgulanarak yapılan açıklamada, “Proje kapsamında yapılan çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının, Samsunlu iş insanlarının ve yardımsever Samsun halkının destekleri önem arz etmektedir. Bağışlanacak tek bir tablet ’uzaktan eğitim yakından ilgi’ felsefesiyle oluşturulan toplumsal yardımlaşmaya güç verecek, aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza umut olacaktır. Eğitimde tek bir kaybın bile düşünülemeyeceği düsturuyla harekete geçen proje, ‘pozitif yönde değişen tek bir çocuk; ailesini, yaşadığı şehri, vatanını ve milletini ileriye taşıyan büyük zaferlerin mimarı olabilir’ düşüncesini benimsemektedir" denildi.

