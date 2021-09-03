YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

03.09.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanını kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakalanan S.İ.Ş. (25) ile Ö.B.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı bir eğlence mekanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, iş yerinin kundaklandığı belirlenmiş, şüpheliler Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, 27 Temmuz'da aynı iş yerinde koruma olarak çalışan Yaşar M, husumetli olduğu öğrenilen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Foseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdikFoseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdik
PARTNERİddialara son noktayı koyduİddialara son noktayı koydu
Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde hasar gören 19 evin tahliyesine başlandıSel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde hasar gören 19 evin tahliyesine başlandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 3 Eylül Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:39
İkindi
16:18
Akşam
19:12
Yatsı
20:36

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cuma

Altınkum Eczanesi
Ilkadimcanik
Tüter Eczanesi
Ilkadimcanik
Kitaplı Eczanesi
Ilkadimcanik
Dilşat Eczanesi
Atakum
Defne Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı

Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.