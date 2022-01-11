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Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

11.01.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç denize devrildi

Samsun'un Canik ilçesinde denize devrilen araç sürücüsünü vatandaşlar kurtardı.

Y.Ö. (25) idaresindeki 55 VE 617 plakalı hafif ticari araç, Toptepe Mahallesi Tekkeköy sahil yolunda denize devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Y.Ö, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

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