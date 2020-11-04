YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da ek korona tedbirleri

Samsun’da ek korona tedbirleri

SAMSUN HABERLERİ  | 04.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs(Kovid-19) salgınıyla ilgili ek tedbirler aldı.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs(Kovid-19) salgınıyla ilgili ek tedbirler aldı. Bazı iş yerlerine saat 22.00 kısıtlaması getirildi.
Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Avrupa kıtasında salgının seyrinde artış görülmesi nedeniyle ülkemizde de benzeri durumlarla karşılaşılmaması amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uyulması gereken kuralları ve önlemleri belirlemek üzere toplanmıştır” denildi.
Yapılan toplantının ardından alınan ek tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı. Tedbirler şöyle:
"21 Temmuz’dan itibaren iş yerlerindeki saat kısıtlaması kalkmıştı. Bugün alınan yeni karar ile belirtilen iş yerlerinin saat 22.00’den sonra kapanmaları kararı alındı. Yeni karara göre evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri. Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca ve sauna 4 Kasım tarihinden itibaren saat 22.00’ye kadar açık olabilecekler."
Kurulda alınan diğer kararlar ise şunlar:
“İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle ilimiz genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin Samsun İl Pandemi Kurulu tarafından değerlendirilmesine, vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden kaçınmalarına, kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin bilgilendirici, bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık vermelerine kararları alınmıştır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı

Samsun Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:03
Öğle
12:23
İkindi
15:08
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Karadeniz Eczanesi
Ilkadim
Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
OMÜ’de son 5 yılda uluslararası öğrenci sayısı 2,5 kat arttı
OMÜ’de son 5 yılda uluslararası öğrenci sayısı 2,5 kat arttı
Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.