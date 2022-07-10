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Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü

10.07.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi'nde tarlasına giden Suat Kargı (23), sulama dinamosuna elektrik gelmemesi üzerine direğe çıktı. Kargı, bu sırada akıma kapılarak düştü.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kargı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kargı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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