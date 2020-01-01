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  4. Samsun’da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi

Samsun’da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Samsun’da yılbaşında bir kesinti yaşanmaması için elektrik dağıtım şirketi çalışanları nöbet tuttu.Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

Samsun’da yılbaşında bir kesinti yaşanmaması için elektrik dağıtım şirketi çalışanları nöbet tuttu.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) yeni yılda tüketicilere kesintisiz hizmet sunabilmek için yılbaşında nöbet tuttu. Bölge genelinde 44 acil müdahale ekibi ve 15 Çağrı merkezi çalışanı sabaha kadar her ihbarı değerlendirdi.
Yeni yılın ilk saatlerinde Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri, bilgi almak ve çalışanların yeni yıllarını kutlamak amacıyla YEDAŞ Genel Müdürlük Binasını ziyaret etti. Genel Müdür Hasan Yasir Bora, yılbaşı tedbirleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Protokol heyeti, yönetim ve ekiplerle bir süre sohbet etti. 2020’nin sorunsuz bir yıl olmasını temenni eden protokol üyeleri başarı dileklerinde bulunup Genel Müdürlük Binasından ayrıldı.

Çalışanların yeni yılını kutlayan Bora, "Oldukça yoğun bir enerji sarfiyatı olacağını biliyorduk. Gecenin sorunsuz geçmesi için tüm tedbirler alındı. Alınan önlemler sayesinde sorumluluk bölgemiz olan Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Sinop illerinin tamamında arıza gerçekleşmedi. Birkaç küçük ihbarda anında değerlendirildi. Dağıtım direktörü, bilgi ve üst düzey YEDAŞ yönetimi geceyi ekiplerle geçirirken, Samsun Genel Müdürlükteki SCADA merkezimizden tüm bölge anlık izlendi. Çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin uyumu sayesinde vatandaşlarımıza sorun yaşatmadık. Tüm ekiplerimizin ve tüm abonelerimizin yeni yılını da bu vesileyle kutluyorum. Kaliteli yaşam için kaliteli ve kesintisiz enerji şart“ dedi.

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Atakan Bey Eczanesi
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