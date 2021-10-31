Samsun'da emekli emniyet amiri evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, emekli emniyet amiri Osman Türkmen'i (50) çocukları, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşadıkları evde yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Osman Türkmen'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osman Türkmen'in Samsun Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı ve geçen yıl emekli olduğu öğrenildi.



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