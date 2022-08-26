YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

26.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hami Can Çatalyürek (27) idaresindeki kamyonet, Yenice Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 55 AKB 87 plakalı tıra çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Hasan Serkan Oymak (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Oymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Samsun'da emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildiSamsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildiBaraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi
GÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıGÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Havza Tır kamyonet

Samsun Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:42
İkindi
16:26
Akşam
19:26
Yatsı
20:52

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Cuma

Uzar Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Nalan Eczanesi
Canik
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Birdenbire çürümeye başladı! Doğumdan sonra olanlar...

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Müstehcen pozuyla sevgilisine doğum günü pastası hazırladı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.