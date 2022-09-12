Samsun'da eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ablasının eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, karısıyla sorun yaşayan M.A.G. (39), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kayınpederiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşinin erkek kardeşi M.Y.P. (32), M.A.G'yı bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

M.Y.P. ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince Arda Sokak'ta yakalandı.



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