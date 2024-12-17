Samsun'da eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli gözaltına alındı

İddiaya göre, M.A. (36) eski karısı F.B. (29) ile konuşmak için buluştu.

Samsun Sinop kara yolu Osmanbeyli kavşağında, araç içinde yaşanan tartışma sonrası F.B. araçtan indi, M.A. ise otomobiliyle F.B'ye çarparak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi yönlendirildi.

Ağır yaralanan F.B. kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli M.A'yı İshaklı Mahallesi'ndeki adresinde yakalayıp gözaltına aldı.