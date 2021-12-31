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Samsun'da esnaftan devlet korumasındaki çocuklara yılbaşı sürprizi

31.12.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da esnaftan devlet korumasındaki çocuklara yılbaşı sürprizi

Samsun'un İlkadım ilçesinde kafe işleten Kadir Okutgen, kentte devlet korumasında olan çocuklara yılbaşı dolayısıyla tost ve pasta ikramında bulundu.

Okutgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasındaki çocuklara yılbaşı sürprizi yaptı. Okutgen, Bahçelievler Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak'ta işlettiği kafesindeki ekibiyle hazırladıkları tostlar ve 5 pastayı, yetkililere teslim etti.

AA muhabirine, 5 yıldır kafe işlettiğini söyleyen Okutgen, işini severek yaptığın söyledi, "Kesinlikle yemediğimizi, yedirmedik. Ondan dolayı güzel işler çıkıyor. Yaptığımız tostta çok iddialıyız." dedi.

Okutgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek Samsun'daki devlet korumasında bulunan tüm çocuklara tost ikram etmek istediklerini kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelere de imza attıklarını anlatan Okutgen, "Sürekli yaptığımız farklı farklı sosyal sorumluluk projelerimiz vardı. Bu sefer de 'yılbaşında bir şeyler yapalım' dedik. 3 gün içerisinde yenilen her tostun karşılığında bir tostumuzu çocuklarımıza gönderdik. 55 pasta alıp evlere yolladık. Bundan sonra da ne talep gelirse yanlarında olmak istiyoruz." dedi.

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