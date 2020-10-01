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Samsun’da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 01.10.2020 18:33 | Son Güncelleme

Samsun’da esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan M.T. ve A.B.’yi otomobil içinde 630,41 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı. M.T.’nin ikametinde ise 35,80 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Her iki şüpheli de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ve A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. ve A.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
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