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Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 22.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Samsun'da "evde kal" çağrısı etkili oldu

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı etkili oldu.

Vatandaşların yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alarak, dışarı çıkmamayı tercih ettiği görüldü.

Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşandı.

Öte yandan, vatandaşların, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uyduğu da gözlemlendi.

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Anahtar Kelimeler:
"evde kal" koronavirüs Samsun

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