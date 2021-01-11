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Samsun'da "faturasız ürün" sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

11.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Samsun'da "faturasız ürün" sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde, faturasız ürün sattığı öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada faturasız 31 hızarlı ağaç kesme motoru, 7 seyyar kaynak makinesi, 26 spiral taşlama makinası, 63 şarjlı matkap seti, 19 elektrikli delici kesici alet ve 4 bin 452 çeşitli markalarda etiket ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, emniyete götürüldü.

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