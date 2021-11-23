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Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

23.11.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ankara ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapılan çalışma sonucu 2 askeri "mahrem imam" ile kapatılan bir askeri okul öğrencisi yakalandı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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