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Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

22.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisini gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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