Samsun’da FETÖ’nün yeni yapılanması operasyonunda 23 kişiye adli kontrol

Samsun polisi tarafından, FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, örgütün Samsun’da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 23 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 23 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltında bulunan 11 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

