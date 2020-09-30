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Samsun’da filyasyon ekibini yanıltan cezalandırılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 30.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsü hastası kişilerin filyasyon çalışması sırasında temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunanlar hakkında adli işlem yapılacağı duyuruldu.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsü hastası kişilerin filyasyon çalışması sırasında temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunanlar hakkında adli işlem yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda eksik ya da yalan beyanda bulunanlar, TCK’nin 206. maddesi gereği 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ’filyasyon’ çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Gelinen aşamada korona virüsü tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri, bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda korona virüsü tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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