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Samsun'da fındık hasadı başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.08.2020 13:16 | Son Güncelleme

Samsun'da fındık hasadı başladı

Samsun'da üreticiler, olgunlaşan fındığın hasadına başladı.

Yaklaşık bir yıllık emeğin mahsulünü almak için fındık bahçelerine giren üreticiler, tarım işçilerinin de yardımı ile fındık topluyor.

Sıcak havaya rağmen bahçede çalışmalarını sürdüren üreticiler, bu sene fındığın geçen seneye göre daha verimli olduğunu söyledi.

Çarşamba ilçesi Kemer Mahallesi'nde fındık üreticisi Mustafa Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce hasada başladıklarını söyledi.

Fındığın bakımının ve toplanmasının zahmetli olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Fındık fiyatı daha fazla olabilirdi. Çünkü fındığın bakımı masraflı. Çok emek veriyoruz inşallah emeğimizin karşılığını sezon sonunda alabiliriz. Çok şükür bu yıl fındık bereketli." diye konuştu.

Kavak ilçesinden ailesiyle fındık toplamaya gelen Dilaver Karagöz ise "Her yıl bu bahçeye fındık toplamaya geliyoruz. Bu sene verim iyi. Biz de ekmek parası için çalışıyoruz. Yevmiyeler 120-125 lira arasında." dedi.

Toplanıp patozdan geçirilen fındıklar daha sonra kuruması için açık alanlara seriliyor.

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