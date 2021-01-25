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Samsun'da firari iki hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

25.01.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Samsun'da firari iki hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Samsun'da haklarında 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan haklarında 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.E. ve S.K'nin evlerinde saklandığı belirlendi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda S.E. ve S.K, ikametlerinde gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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