YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da fırınlara “Ramazan” denetimi

Samsun’da fırınlara “Ramazan” denetimi

İHA İHA
12.03.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da fırınlara Ramazan’ın denetimi yapıldı.

Samsun’da fırınlara “Ramazan” denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fırınları denetledi. Vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi yapabilmesi amacıyla denetimler yapan ekipler, Ramazan’ın gelmesiyle denetimlerini sıklaştırdı. Fırın ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerine giden ekipler gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından rutin olarak devam eden kontrollerin Ramazan ayı ile daha da sıklaştırıldığını belirten Zabıta Komiseri İlkay Şen, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak rutin olarak yaptığımız denetimlere ara vermeden devam ediyoruz. Ramazan’ın gelmesiyle denetimlerimiz artarak sürüyor. Fırın, tatlı satışı yapan ve üreten iş yerlerinde fiyat tarifesi, gramaj kontrolü ve hijyen denetimlerini gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlarımız şikâyetlerini, bize Alo 153’e iletsinler. Kurallara uymayan işletmelere Kabahatler Kanunu’na göre müdahale ediyoruz. Ramazan süresince ‘Ramazan denetimlerimiz’ devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Poşetini getirene ekmeği ucuza satan fırıncı çevre kirliliğine engel oluyorPoşetini getirene ekmeği ucuza satan fırıncı çevre kirliliğine engel oluyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST'le yaşanan değişimi değerlendirdi:TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST'le yaşanan değişimi değerlendirdi:
Elazığ’da camiler gül suyu ile yıkanıyorElazığ’da camiler gül suyu ile yıkanıyor
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:49
İkindi
16:06
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Çağdaş eczanesi
Carsamba
Bilge eczanesi
Canik
Deniz eczanesi
Ondokuzmayis
Çatalçam eczanesi
Atakum
Görkem eczanesi
Havza
Terme eczanesi
Terme
Özyürek eczanesi
Asarcik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.