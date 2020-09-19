Samsun’da Gaziler Günü

Samsun’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuz olduğuna inanıyoruz" dedi.

Samsun İlkadım ilçesinde bulunan Anıt Park’ta Gaziler Günü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirildi. Tören sırasıyla Vali Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril’in anıta çelenk koyması ile başladı. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu Türk bayrağı göndere çekildi. Vali Dağlı anıt şeref defterini imzaladı. Ardından konuşma gerçekleştiren Vali Dağlı, " Aziz Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi’nde gösterdiği kahramanlık sonucunda şahsına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının verilişinin 99. yıldönümü ve Gaziler Günü’nü anmak için huzurundayız. Türk milletinin tarihi geçmişten bugüne gurur duyduğumuz zaferlerle doludur. Bu zaferleri vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve siz gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bizler ecdadımızdan miras kalan değerlere sahip çıkmanın birlik ve beraberliğimize yönelen tehditlere karşı mücadele etmenin ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu anlamlı günde başta şahsınız olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor sağ olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Ruhunuz şad olsun Aziz Atam” diye konuştu.

Tören korona virüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe ve maske kuralları çerçevesinde yapıldı. Törene ayrıca gaziler ve izciler katıldı.

