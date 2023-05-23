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Samsun'da gençler Türk bayrağı ile Ata Yolu'nu takip edecek

23.05.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da farklı illerden dağcılık kulübü üyeleri ve öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'ya geçerken izlediği güzergahı takip etmek üzere yola çıktı.

Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 13. Anma Yürüyüşü düzenlendi. Dağcılar, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nde toplandı.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Türk bayrağını öperek yürüyüşe katılan dağcı gençlere teslim etti.

Dereci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin mayıs ayı boyunca süreceğini dile getirerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 104 yıl önce Samsun'dan Havza'ya 'Ata Yolu' dediğimiz yoldan gitti. Biz de dağcılarımızla farkındalık oluşturmak adına yürüyüşe başladık. Valimiz adına bayrağı öperek dağcı gençlerimize verdik. Onlar da Havza'da tören alanına götürecek." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan öğrenciler de Atatürk ve silah arkadaşlarının geçtiği yolda yürümekten heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti.

Güzergah hakkında bilgi verilmesinin ve konuşmaların ardından farklı illerden katılımcılar teslim aldıkları bayrakla yola çıktı.

Yürüyüş, 25 Mayıs Perşembe günü Havza'da sona erecek.

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Türk bayrağı

Samsun Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
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Sabah
05:03
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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