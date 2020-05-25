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Samsun'da gençler vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 25.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Samsun'da gençler vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun genç gönüllüleri, salgın günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besliyor.

Cumhuriyet Meydanı ve Geyikkoşan sahiline mama bırakan ekip üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalıştı.

Grup üyesi Samet Atasoy, yaptığı açıklamada, Alaçam'ın çeşitli bölgelerinde, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının yalnız kalmaması için çalıştıklarını belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken kuş, kedi ve köpeklerin aç kalmaması için çalıştıklarını anlatan Atasoy, çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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