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Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısında üretilecek

12.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, 1500 hanenin tüketimine denk gelen elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısına kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile üreteceği bildirildi.

Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısında üretilecek

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji projelerine büyük önem verildiği belirtildi.

Yabancılar Çarşısı'nın 19 bin metrekare yüzey alanına 2,58 megawatt güce sahip GES inşa edildiği kaydedilen açıklamada, yıl sonuna kadar tamamlanacak projenin 1500 hanenin elektrik tüketimine denk üretim yapacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevreye duyarlı projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirterek, "Yenilenebilir enerji projelerine büyük önem veriyoruz. GES projelerimizle de örnek oluyoruz. Yabancılar Çarşısı'nın çatısına da 2,58 MW gücünde güneş enerji santrali kuruyoruz. Panel kurulumlarını kısa sürede tamamlayarak yıl sonuna kadar santrali hizmete açacağız. 1500 hanenin elektrik tüketimine denk bir rakam bu santralden karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Demir, GES projesinin panel montajlarına başladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Büyükşehir Belediyesi ges

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