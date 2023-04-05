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Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki çift öldü

05.04.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki emekli imam ve eşi hayatını kaybetti.

Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki çift öldü

Emekli imam Yusuf Bulut'un kullandığı hafif ticari aracın, Atakum ilçesi Karakavuk göletine düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı sualtı aram kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göletin 10 metre açığında ve 12 metre derinliğindeki araçta yer alan Yusuf Bulut ile kıyıda bulunan eşi Şahsenem Bulut'un öldüğü anlaşıldı.

Göletten çıkarılan çiftin cesetleri otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç, çekici yardımyla göletten çıkarıldı.


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Samsun Hafif ticari araç ölü çift

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