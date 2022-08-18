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Samsun'da göllere 2 milyon 524 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

18.08.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nail Kırmacı: - "Su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle göl, gölet ve barajlarda bu projeler yürütülmektedir" - Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Taşkın: - "Geçen yıl salınan balık yavruları şu anda 250-300 kilogram ağırlığa ulaştı. Bu yıl salınan yavrular da seneye bu ağırlığa ulaşacak. Balıkçılarımıza çok büyük ekonomik destek olacak"

İLYAS GÜN - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, Samsun'daki göllere 2 milyon 524 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyacının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için iç suları balıklandırmaya devam ediyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında, yedi ayrı gölden oluşan Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere Derbent, Altınkaya, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu baraj göllerine 2 milyon 524 bin sazan balığı yavrusu saldı.

- "Samsun sulak alanlar açısından oldukça zengin bir bölge"

Samsun Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, AA muhabirine, her yıl göllere balık saldıklarını söyledi.

Bu yıl çok daha fazla balıklandırma çalışması yaptıklarını ifade eden Kırmacı, "Bu yıl 2 milyon 524 bin sazan balığı yavrusunu iç sularımıza saldık. Samsun sulak alanlar açısından oldukça zengin bir bölge. Sulak alanlar ve barajların tamamına, 21 noktaya balıklandırma çalışması çerçevesinde balık salımı yaptık." dedi.

Kırmacı, projenin amacının su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğuna işaret ederek, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi, amatör balıkçılık turizmine katkı sağlanmasının da hedefler arasında bulunduğunu belirtti.

"Su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle göl, gölet ve barajlarda bu projeler yürütülmektedir. Gölet ve akarsulardaki mevcut balık varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması ve vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının karşılanması da hedefler arasında." ifadelerini kullanan Kırmacı, ortalama 5-8 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3 veya 4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 40-50 santimetreye ulaşacağını kaydetti.

- "Balıkçılarımıza çok büyük ekonomik destek olacak"

Yörükler Su Kooperatif Başkanı Mustafa Taşkın ise geçen yıl Bafra Balık Gölleri'ne 1 milyon sazan yavrusu salındığını dile getirdi.

"Geçen yıl salınan balık yavruları şu anda 250-300 kilogram ağırlığa ulaştı. Bu yıl salınan yavrular da seneye bu ağırlığa ulaşacak. Balıkçılarımıza çok büyük ekonomik destek olacak." diyen Taşkın, bu projeden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

Kooperatif olarak 386 üyeleri olduğunu, bu kişilerden 94'ünün aktif olarak balıkçılık yaptığını anlatan Taşkın, Bakanlığın bu proje ile balıkçılara çok büyük bir imkan sağladığını söyledi.

Taşkın, bu çalışmalar sayesinde balık bol olduğu için vatandaşların da ucuz balık yeme olanağına kavuşacağını sözlerine ekledi.

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