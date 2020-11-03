Samsun'da görevden dönen filyasyon ekibini taşıyan otomobil ağaca çarptı: 3 ağır yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde görevden dönen filyasyon ekibini taşıyan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si sağlık personeli 3 kişi ağır yaralandı.

Filyasyon ekibinde görevli Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Savaş Türkan'ın (46) kullandığı 55 HS 272 resmi plakalı otomobil, görev dönüşü Havza Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi.

Bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Türkan'ın yanı sıra hemşire Cevriye Sarıerikli (40) ve sağlık memuru İsmail Şahin (39) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, hastaneye giderek yaralılar hakkında Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçici'den bilgi aldı.

