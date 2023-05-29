Samsun'da görevi başında öldürülen doktor Kamil Furtun anıldı

Görevi başında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Furtun'un Asri Mezarlık'taki mezarında dualar okundu.

Daha sonra Furtun'un çalıştığı ve adının verildiği hastanede anma programı düzenlendi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır, yaptığı konuşmada, aradan geçen yıllara rağmen yüreklerinin yandığını, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Çadır, "Bugün burada sevgili arkadaşımız, Samsun tıp camiasının iyi niyet timsali, gülen yüzü ile insanın içini ısıtan güven veren doktoru mesleğinin başarılı bir aşığı, çalışma arkadaşlarının abisi doktor Funda Furtun'un eşi, Taylan'ın sevgili babası, beyaz önlüğü içinde çalışma ortamında görevi başında katledilen Dr. Kamil Furtun'u, ölümünün sekizinci yılında anmak için toplandık." dedi.

Sağlıkta şiddetin sona ermesi için verecekleri mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerini belirten Çadır, "Dr. Kamil Furtun'u ve yaşamını sağlıkta şiddet sonucu kaybeden tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyor, herkes için sağlıkta ve yaşamın tüm alanlarında şiddetin olmadığı bir gelecek diliyorum." diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut da sağlıkta şiddetin bir daha yaşanmaması dileklerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Opr. Dr. Kamil Furtun'un eşi Dr. Funda Furtun ve meslektaşları, Furtun'un hastane bahçesindeki büstüne çiçek bıraktı.

OLAY

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde, 29 Mayıs 2015'te hastane koridorunda İsmail Koyun'un silahla üç el ateş etmesi sonucunda ağır yaralanan Opr. Dr. Kamil Furtun, aynı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan zanlı yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Koyun, hakkında açılan dava sonucu 24 Kasım 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Opr. Dr. Kamil Furtun'un ölümünün ardından İlkadım Belediyesi Meclisi, Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinin bulunduğu sokağa oy birliği ile "Opr. Dr. Kamil Furtun" adının verilmesini kararlaştırmıştı. Furtun'un ismi ayrıca çalıştığı Samsun Göğüs Cerrahisi ve Hastalıkları Hastanesi'ne de verilmişti.

