YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da görücüye çıkan TOGG, Rize’ye doğru yola çıktı

Samsun’da görücüye çıkan TOGG, Rize’ye doğru yola çıktı

17.04.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da, 25 Mart’tan itibaren sergilenen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG T10X, Rize’de sergilenmek üzere şehirden ayrıldı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), T10X modelini 25 Mart’tan itibaren Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda sergileniyordu. 523 kilometre menzili Anadolu rengiyle sergilenen T10X modelli araca vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti.

Samsun’da binlerce vatandaş tarafından incelenen TOGG, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de sergilenmek için Doğu Karadeniz’e doğru yola çıktı. Meydanda sergilenen TOGG Samsun’dan ayrılsa da AK Parti’den Samsun Milletvekili Adayı Olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun’daki programlarına Gemlik mavisi diye adlandırılan TOGG T10X makam aracı ile iştirak ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandıSamsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Pusetten düşen bebek hayatını kaybettiPusetten düşen bebek hayatını kaybetti
İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonuİzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:46
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:23
Yatsı
20:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Pazartesi

Didem eczanesi
Bafra
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Su eczanesi
Ilkadim
Baran eczanesi
Vezirkopru
Engiz eczanesi
Ondokuzmayis
Meskenler eczanesi
Tekkekoy
Yeni ayvacik eczanesi
Ayvacik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.