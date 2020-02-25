YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest

Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest

SAMSUN HABERLERİ  | 25.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden W.H.M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen W.H.M.M. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ilçesinde 14 Şubat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Yürütülen soruşturmanın ardından zanlılardan M.İ.A'nın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sınır dışı edilmesine karar verilmiş, L.S.M.A.Z. ve M.İ.A. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Samsun terör örgütü DEAŞ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Samsun Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
12:53
İkindi
15:55
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Kurupelit
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.