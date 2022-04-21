Samsun'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40'a kadar düştü

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka insidans hızının yüz binde 1600'lerden yüz binde 30'lara kadar gerilediğini, günlük vaka sayısının da 3 binlerden 40'a kadar düştüğünü bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, ülke ve şehir gündemini yaklaşık iki yıldır işgal eden Kovid-19 salgınına karşı Vali Zülkif Dağlı koordinasyonunda sağlık ekipleriyle etkin bir filyasyon ve aşı çalışması yürüttüklerini belirtti.

Bu süreçte Kovid-19'un 400 bin Samsunlunun hayatına temas ettiğine, neredeyse kentteki her 3 kişiden birinin bu hastalıkla tanışmak zorunda kaldığına işaret eden Oruç, şunları ifade etti:

"İnsanlarımızı koruma adına aşı uygulama ekiplerimiz tarafından şehrimizde 2 milyon 600 bin doz aşı yapıldı. 950 bin vatandaşımız iki doz aşısını yaptırarak Samsun'u aşının koruyucu etkisi altına almamızda bize yardımcı oldu. Bu ortak tavrın sonucunda iki aylık süre zarfında vaka insidans hızımız yüz binde 1600'lerden yüz binde 30'lara kadar geriledi. Günlük vaka sayımız 3 binlerden 40'lara kadar düştü. Dün itibarıyla ilimizdeki tüm yoğun bakımlarımızda sadece 20 koronavirüs hastamız kalırken, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bugün itibarıyla Kovid-19 tanılı yoğun bakım hastamız kalmadı. Yine dün itibarıyla Havza ve Ladik ilçelerimizde tek pozitif vaka bile görülmezken, Vezirköprü ve Ayvacık ilçelerimizde sadece birer vaka tespit edildi."

Bu verilere bakıldığında karanlık tablonun Samsun için geride kaldığını, artık Kovid-19'un sonuna gelindiğini gördüklerini vurgulayan Oruç, "Kovid-19'a karşı toplum olarak el birliğiyle sürdürdüğümüz büyük mücadelede aşının bize kattığı güçle bu noktanın çok yakınındayız. Bağışıklık düzeyimiz istenen seviyeye geldi. Samsun'un artık aşının koruyucu gücü altında olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, bu mücadelede son adımların atılmasının, kişisel önlemlere bir süre daha devam edilmesinin, hastalığın kentin ve insanların gündeminden çıkartılmasındaki önemine değindi.

Hastanelerden gelen verileri titizlikle takip ettiklerini ve Kovid-19 hastasının kalmadığı günleri duyuracakları anı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Oruç, "İnşallah Ramazan Bayramı'na kadar bu noktaya geleceğiz. Herkesin huzur içinde birbirini göreceği ve özlem gidereceği günler artık çok yakın." ifadesine yer verdi.

