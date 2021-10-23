Samsun'da hafriyat kamyonunun çaptığı genç kız hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafriyat kamyonunun çaptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Vezirköprü Belediyesine ait F.A. idaresindeki 55 PP 578 plakalı hafriyat kamyonu, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Güral Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Yılmaz'a (18) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon şoförü F.A. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



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