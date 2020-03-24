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Samsun’da haksız fiyat artışı yapan 91 iş yerine idari yaptırım

SAMSUN HABERLERİ  | 24.03.2020 19:33 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği tarafından cerrahi maske, 3M maske, dezenfektan ve kolonya ürünlerine yönelik 201 iş yerinde denetim yapıldığı, 80 eczane ve 11 medikal ürün satıcısı olmak üzere toplam 91 iş yerinde yüksek fiyat artışı tespit edildiği duyuruldu.Yapılan duyuruda gerekli idari yaptırımlar yerine getirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne denetimle ilgili belgelerin gönderildiği bildirildi.Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı ve kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte ilimizde bugüne kadar 201 iş yerinde cerrahi maske, 3M maske, dezenfektan ve kolonya denetimi yapıldı.

Samsun Valiliği tarafından cerrahi maske, 3M maske, dezenfektan ve kolonya ürünlerine yönelik 201 iş yerinde denetim yapıldığı, 80 eczane ve 11 medikal ürün satıcısı olmak üzere toplam 91 iş yerinde yüksek fiyat artışı tespit edildiği duyuruldu.

Yapılan duyuruda gerekli idari yaptırımlar yerine getirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne denetimle ilgili belgelerin gönderildiği bildirildi.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı ve kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte ilimizde bugüne kadar 201 iş yerinde cerrahi maske, 3M maske, dezenfektan ve kolonya denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 91 işyerinde (80 eczane, 11 medikal ürün satıcısı) cerrahi maske, 3M maske, dezenfektan ve kolonya satış fiyatlarında yüksek artış olduğu tespit edilmiştir. Denetimle ilgili belgeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci maddesinin 13’üncü fıkrası ve 78’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca gerekli idari yaptırımlar yerine getirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Haksız fiyat artışı ile ilgili denetimlerimiz devam etmedir. Haksız fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız Ticaret Bakanlığı’mızın HFA-bildirim uygulamasından, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan veya Ticaret İl Müdürlüğü’müzün 0362 420 06 70 numaralı telefonundan şikâyetlerini iletebilirler” ifadeleri kullanıldı.

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