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Samsun’da halk ekmek büfeleri açıldı: 220 gram ekmek 5,75 TL

04.09.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 220 gram ekmek 7,5 TL’den satılırken, Canik Belediyesi tarafından açılan halk ekmek büfelerinde ise 5,75 TL’den satılmaya başlandı.

Samsun’da halk ekmek büfeleri açıldı: 220 gram ekmek 5,75 TL

Bir ekmek fabrikası ile anlaşma yapan Canik Belediyesi, ilçede Canik Halk Ekmek Büfelerini hayata geçirdi. Samsun’da fırınlarda 7,5 TL olan ekmek, büfelerde ise 5,75 TL’den satışa sunuldu. Halk ekmek büfeleri sayesinde vatandaşa ucuz ekmek alma imkanı sağlandı.

İlçede plan dâhilinde Canik Halk Ekmek Büfelerinin arttırılacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve lezzetli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayarak, ev ekonomilerine bir nebze olsun katkı sağlamaktır" dedi.

"CEBE VE SAĞLIĞA UYGUN"

Canik Halk Ekmek Büfeleri ile katkısız ve sağlıklı ekmekleri, uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın hem cebine hem de sağlığına uygun olarak hazırladığımız ekmeklerimizi onlarla buluşturuyoruz. Canik Halk Ekmek Büfelerimizde, hijyenik ortamlarda, el değmeden titizlikle üretilen ekmekleri, uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve lezzetli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayarak, ev ekonomilerine bir nebze olsun katkı sağlamaktır. İnşallah, planlamalarımız dâhilinde ilçemizin farklı noktalarında da Canik Halk Ekmek Büfelerinin açılışlarını gerçekleştirerek sayılarını arttıracağız" diye konuştu.

4 NOKTADA HİZMET VERİYOR

Canik Halk Ekmek Büfeleri, ilçenin dört ayrı noktasında hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı, Soğuksu Mahallesi, Selahattin Eyyübi Caddesi Mahalle Muhtarlığı önü, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Şeker Ahmet Sokak ve Yavuz Selim Mahallesi, Gondol Sokak’ta açılışları gerçekleştirilen Canik Halk Ekmek Büfelerinden uygun fiyatlarla ekmek alışverişi gerçekleştirebiliyor.

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