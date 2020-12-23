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Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 30 liraya çıktı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.12.2020 13:47 | Son Güncelleme

Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 30 liraya çıktı

Karadeniz'de olumsuz hava şartları ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmemesi nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı 30 liraya yükseldi.

Fiyatı artan hamsi, hem tüketiciyi hem balıkçıyı üzerken tezgahlarda da azaldı.

Samsun'da balıkçılık yapan Recep Erdoğan, AA muhabirine, hamsinin tezgahta en çok ilgi gören balık türü olduğunu söyledi.

Bu yıl hamsinin istenilen bolluğa ulaşmadığını dile getiren Erdoğan, "Hamsi bir gün bol oluyor bir gün az. Az çıkmasıyla hamsinin fiyatı üzerine koyuyor." dedi.

Son dönemde hamsinin boyunun irileştiğini ancak fiyatının da arttığına işaret eden Erdoğan, "Bugün tezgahlarda hamsi 30 liraya satılıyor. Vatandaş yine de talep ediyor. Çünkü çok güzel ve iri." diye konuştu.

Erdoğan, hamsinin bu yıl 7,5 liraya kadar düştüğünü belirterek, "Dün 25 liraydı. Bugün 30 liraya yükseldi." ifadesini kullandı.

Samsunlu olduğunu ancak Antalya'da yaşadığını anlatan Salim Kayaoğlu ise memleketine geldiğinde balık almak istediğini ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi.

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