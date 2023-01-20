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Samsun'da hastanede eğitim gören öğrencilere karneleri verildi

20.01.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çocuk Hastanesinde tedavi gören ve buradaki sınıfta eğitim alan öğrencilere, eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla karneleri verildi.

Vali Zülkif Dağlı, öğrencilere karne verilmesi dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerinin yarım kalmamasını arzuladıklarını söyledi.

Hastanede yatan yaklaşık 30 öğrenciye karnelerini verdiklerini belirten Dağlı, "Bugün il genelinde 250 bin öğrencimiz karnesini alıyor. Ayrıca evinde eğitim imkanı sağladığımız 300'ün üzerinde de öğrencimiz var. Öğretmenlerimiz evlerine giderek eğitim veriyor. Hiçbir çocuğumuzun eğitiminden geri kalmamasını arzuluyoruz." dedi.

Daha sonra çocuklara karneleri verilip birlikte yaş pasta kesildi.

Programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, OMÜ Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile öğretmenler, hastane çalışanları, hasta yakınları ve öğrenciler katıldı.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun omu

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