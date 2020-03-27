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Samsun’da hastaneler her gün dezenfekte ediliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 27.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezindeki 6 hastane her gün dezenfekte ediliyor.Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele önlemleri kapsamında birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezindeki 6 hastane her gün dezenfekte ediliyor.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele önlemleri kapsamında birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları ile virüs salgınının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu konuda hastaneler çok önemli bir yer tutuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi de hastanelerin dezenfekte edilmesine özel önem veriyor. Belediye ekipleri şehir merkezindeki hastaneleri her gün dezenfekte ediyor.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Ünitesi, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Atakum Eğitim Araştırma Polikliniği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi ile aile sağlığı merkezlerinde dezenfekte çalışması yürütülüyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı alanlar, hastanenin ortak kullanım alanları, asansörler, merdivenler, çeşitli odalar, poliklinikler ve temas edilebilecek her nokta dezenfekte edilerek virüs ve bakterilerden arındırılıyor. İnsan sağlığına bir yan etkisi bulunmayan ürünler kullanılarak yapılan işlemle sağlık çalışanları ve burayı kullanan vatandaşların salgın hastalıktan korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Korona virüsü ile etkin ve başarılı bir mücadele
Korona virüsünün Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her gün ekiplerimizce merkezde bulunan okullar, camiler, mescitler, tesisler, kamu kurumları, yurtlar, huzur evleri, tramvaylar, mezarlıklar, parklar, hastaneler ve askeri gemi olmak üzere birçok yer tepeden tırnağa temizleniyor. Tüm imkanlarımız ile korona virüsü ile etkin ve başarılı bir mücadele için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda merkezde bulunan hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimiz için de 5 ekip görevlendirdik. Sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın kullandığı bu alanlarda da her gün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu ve kullandığı her alanda da tedbir elden bırakmayarak devam edecek ve inşallah bu süreci hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

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