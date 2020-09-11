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Samsun’da HES kodsuz yolcu alan 10 gün seferden men edilecek

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 21:28 | Son Güncelleme

Samsun’da yolcu taşıyan bazı firmaların HES kodu olmaksızın biletleme yaptığının anlaşılması üzerine HES kodsuz yolcu kabul eden araçların 10 gün süre ile seferden men edilmesine karar verildi.Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına karar verilmişti.

Samsun’da yolcu taşıyan bazı firmaların HES kodu olmaksızın biletleme yaptığının anlaşılması üzerine HES kodsuz yolcu kabul eden araçların 10 gün süre ile seferden men edilmesine karar verildi.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına karar verilmişti. Ancak gelinen aşamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış ve Kurulumuzca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır” denildi.
Kurul tarafından, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodlarının kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmelerine, gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasında yapılacak HES kodu kontrolünde; Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimlerin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına, başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetlenmesine, yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara il merkezinde Valiliğimiz ve ilçelerimizde Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli idari para cezası uygulanmasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmelerine, denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’nda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına” karar verildiği açıklandı.

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