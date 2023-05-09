Samsun'da hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı

Kentte aranan kişilere yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu çerçevede Kavak ilçesi Tabaklı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan A.U. (64) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Hükümlünün, "hırsızlık", "mala zarar verme", "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal" ile "yaralama" suçlarından 34 suç kaydının olduğu öğrenildi.

