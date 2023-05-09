YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı

Samsun'da hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı

09.05.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kentte aranan kişilere yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu çerçevede Kavak ilçesi Tabaklı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan A.U. (64) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Hükümlünün, "hırsızlık", "mala zarar verme", "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal" ile "yaralama" suçlarından 34 suç kaydının olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralıSamsun’da otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
Ankara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdıAnkara’da açıldı Sivas’ta büyük heyecan uyandırdı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Kavak hükümlü jandarma

Samsun Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:16
Öğle
12:36
İkindi
16:30
Akşam
19:46
Yatsı
21:23

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Seda eczanesi
Salipazari
Organik eczanesi
Atakum
Gençalioğlu eczanesi
Canik
Yilmaz eczanesi
Alacam
Selçuk eczanesi
Ilkadim
Ümit eczanesi
Ilkadim
Vatan eczanesi
Vezirkopru
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Futbol oynarken direğe kafasını çarpınca hayatını kaybetti

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.