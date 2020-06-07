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Samsun’da HTŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.06.2020 21:29 | Son Güncelleme

Samsun’da Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HTŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda yabancı uyruklu 30 yaşındaki M.D.’nin sosyal medya hesabında söz konusu silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını ve örgüt liderine ait talimatların videolarını yayınladığını tespit etti.

Samsun’da HTŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Samsun’da Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HTŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda yabancı uyruklu 30 yaşındaki M.D.’nin sosyal medya hesabında söz konusu silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını ve örgüt liderine ait talimatların videolarını yayınladığını tespit etti. Ayrıca elinde el bombası ve üzerinde üniformalı silahlı fotoğraflarının da bulunması üzerine Jandarma TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi’nde M.D.’nin kaldığı eve operasyon düzenledi. M.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan M.D., sevk edildiği Samsun Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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