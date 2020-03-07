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Samsun’da huzur güven uygulamasında 121 aranan şahıs yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 07.03.2020 00:35 | Son Güncelleme

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde, 6 Mart 2020 Cuma günü aranan şahısların daha önceden tespit edilen iş yeri ve ev adreslerine ve araçlarına yönelik uygulama yapılmıştır.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde, 6 Mart 2020 Cuma günü aranan şahısların daha önceden tespit edilen iş yeri ve ev adreslerine ve araçlarına yönelik uygulama yapılmıştır. 3 bin 414 şahıs sorgulanmış, 153 ev ve iş yeri aranmış olup çeşitli suçlardan aranan 121 şahıs yakalanmış, 1 kayıp yetişkin şahıs bulunmuş, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, Kabahatler Kanunu’na göre 4 şahsa bin 650 TL idari para cezası kesilmiştir. Uygulamaya İl Jandarma Komutanlığından 229, İl Emniyet Müdürlüğünden 290 personel katılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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