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Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

16.12.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.B. ile ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelinin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36,48 gram metamfetamin, 7,04 gram sentetik uyuşturucu, 4 kapsül sentetik ecza hapı ve iki hassas terazi ele geçirdi, zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.

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